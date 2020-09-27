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"محافظة الداير" تحتفي باليوم الوطني الـ90 .. فعاليات منوعة

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احتفلت محافظة الداير باليوم الوطني التسعين تحت شعار "همة حتى القمة" عبر عدة فعاليات أبرزها المسرح المتنقل، الذي جاب شوارع المحافظة، وجالت عربة مقطورة زاهية بالألوان مضيئة بالأنوار الخضراء والبيضاء في أحياء شوارع الداير، ابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية، بمشاركة الجهات الأمنية.
واستعرضت العربة صور المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله -، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، إضافة إلى بث الأناشيد الوطنية التي حظيت بمشاركة فاعلة من مختلف أطياف المجتمع، كما تم في ختام جولة العربة توزيع ألف وردة على رجال الأمن البواسل، والمواطنين والمقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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