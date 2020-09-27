97450 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان

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الصحة العمانية: بلغ إجمالي الوفَيات بالبلاد 909

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 97450 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 909 وَفَيَات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 87801 حالة .

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 63 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 523 والمنومين في العناية المركزة 200 منومٍ.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد