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12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"الجمارك" تُطلق حملة توعوية بشعار "استوردها صح"
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
3 حلول إبداعية من "دهانات الجزيرة" لمواجهة تحدّيات الدراسة عن بُعد
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"الشورى" يطالب بقناة فضائية عالمية لـ"الحرمين" ويدعو هيئة الاتصالات لإعادة النظر في "الاستخدام العادل"
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
اتفاقية تمنح القطاع الخاص بالسعودية 160 مليار ريال للمشروعات السياحية
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"آل الشيخ": المواقيت ومرافق الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
جثمان المنتصر بالله يصل كنيسة أبو سيفين لبدء مراسم الجنازة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 27 سبتمبر 2020 01:34 مساءً
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