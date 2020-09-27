أخبار عاجلة

12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض -
"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها -
انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم -
"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال -
"الجمارك" تُطلق حملة توعوية بشعار "استوردها صح" -
مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات -
3 حلول إبداعية من "دهانات الجزيرة" لمواجهة تحدّيات الدراسة عن بُعد -
"الشورى" يطالب بقناة فضائية عالمية لـ"الحرمين" ويدعو هيئة الاتصالات لإعادة النظر في "الاستخدام العادل" -
اتفاقية تمنح القطاع الخاص بالسعودية 160 مليار ريال للمشروعات السياحية -
"آل الشيخ": المواقيت ومرافق الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة العاصمة المقدسة تشدد على الاشتراطات الصحية للعاملين

Print
أمانة العاصمة المقدسة تشدد على الاشتراطات الصحية للعاملين أمانة العاصمة المقدسة تشدد على الاشتراطات الصحية للعاملين
أهابت بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية

أمانة العاصمة المقدسة تشدد على الاشتراطات الصحية للعاملين

كشفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للمنشآت التجارية- عن الاشتراطات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وشددت الأمانة على ضرورة تعليق الشهادات الصحية، والالتزام بالزي الموحد للعاملين، وتقليم الأظافر والعناية بنظافة الملابس، وارتداء الأحذية المغلقة، والتوقف عن العمل فورًا حال وجود جروح، وإخفاء الشعر داخل غطاء الرأس، وعدم ارتداء السلاسل، إضافة إلى عدم لبس الساعات والخواتم أثناء تحضير وتقديم الوجبات الغذائية.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المنشآت المخالفة.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض

12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض

"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها

"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها

انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم

انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم

"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال

"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال

شبكة عيون الإخبارية