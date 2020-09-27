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هذه شروط المغرب لدخول السعوديين للسياحة والاستثمار.. تعرّف عليها

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هذه شروط المغرب لدخول السعوديين للسياحة والاستثمار.. تعرّف عليها هذه شروط المغرب لدخول السعوديين للسياحة والاستثمار.. تعرّف عليها
ضمن 17 جنسية

هذه شروط المغرب لدخول السعوديين للسياحة والاستثمار.. تعرّف عليها

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية في منصتها على موقع تويتر، عن بدء تشغيل رحلات الطيران إلى المغرب من السعوديين والأجانب والعرب والقادمين من دول لا تحتاج إلى تأشيرة دخول، وهي 17 دولة؛ وذلك بعد إغلاق أكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقالت الخطوط المغربية: "تبلغكم الخطوط الملكية المغربية بأنه بات من الممكن حجز رحلات للدخول إلى المغرب؛ وذلك بالنسبة للسياح والمستثمرين من الدول المعفاة من تأشيرة دخول المغرب والحاصلين على دعوة من شركة مغربية أو حجز بفندق".

ووضعت السلطات المغربية شرطين للسماح بالدخول، وهما الحجز الفندقي، وفحص سلبي "بي سي آر"؛ وذلك من 17 دولة وهي: ، الإمارات، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، كندا، الولايات المتحدة، ، تونس، السنغال، ساحل العاج، موريتانيا.

وتشكل السياحة المغربية حوالى 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدرًا مهمًّا للدخل الوطني، وتراجع عدد السياح الوافدين للمغرب بنحو 70%؛ فيما بلغ عدد الشركات السياحية المغلقة 3465 مؤسسة من إجمالي 3989 بنسبة إغلاق بلغت 87%؛ مما أدى إلى تراجع العائدات السياحية.المغرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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