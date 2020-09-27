أخبار عاجلة

12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض -
"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها -
انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم -
"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال -
"الجمارك" تُطلق حملة توعوية بشعار "استوردها صح" -
مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات -
3 حلول إبداعية من "دهانات الجزيرة" لمواجهة تحدّيات الدراسة عن بُعد -
"الشورى" يطالب بقناة فضائية عالمية لـ"الحرمين" ويدعو هيئة الاتصالات لإعادة النظر في "الاستخدام العادل" -
اتفاقية تمنح القطاع الخاص بالسعودية 160 مليار ريال للمشروعات السياحية -
"آل الشيخ": المواقيت ومرافق الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف أرامكو عند "A"

Print
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف أرامكو عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف أرامكو عند "A"
قالت: احتياطيات هائلة وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب

مع نظرة مستقبلية مستقرة..

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة الزيت العربية (أرامكو السعودية)، عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت "فيتش" في بيان لها، أن أرامكو السعودية تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات.

وأشارت إلى أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند aa +.

كذلك بيّنت "فيتش" أن ملف أعمال أرامكو قوي للغاية؛ حيث إن تكاليف الرفع المالي (2.8 دولارًا للبرميل الواحد في 2019) والنفقات الرأسمالية الأولية (4.7 دولارًا/ برميل مكافئ) وهي تكاليف أقل بكثير من الشركات الدولية المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية؛ لتعد ميزة كبيرة أثناء تقلب النفط.أرامكو السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها

"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها

اتفاقية تمنح القطاع الخاص بالسعودية 160 مليار ريال للمشروعات السياحية

اتفاقية تمنح القطاع الخاص بالسعودية 160 مليار ريال للمشروعات السياحية

"زين السعودية": إعادة تمويل وجدولة عقد المرابحة المشترك بشروط تمويلية وتجارية أفضل

"زين السعودية": إعادة تمويل وجدولة عقد المرابحة المشترك بشروط تمويلية وتجارية أفضل

السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني

السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني

شبكة عيون الإخبارية