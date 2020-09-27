أخبار عاجلة

12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض -
"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها -
انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم -
"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال -
"الجمارك" تُطلق حملة توعوية بشعار "استوردها صح" -
مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات -
3 حلول إبداعية من "دهانات الجزيرة" لمواجهة تحدّيات الدراسة عن بُعد -
"الشورى" يطالب بقناة فضائية عالمية لـ"الحرمين" ويدعو هيئة الاتصالات لإعادة النظر في "الاستخدام العادل" -
اتفاقية تمنح القطاع الخاص بالسعودية 160 مليار ريال للمشروعات السياحية -
"آل الشيخ": المواقيت ومرافق الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

طالبة الثانوي المكرمة من الرئيس تحاور رسام خصص أعماله لدعم المرأة عبر تلفزيون اليوم السابع

Print
مواضيع متعلقة
في يومها العالمي.. القهوة مضرة ولا مفيدة؟ تشرب قد إيه؟ ومين اللى ممنوع من شربها؟ تغطية خاصة

في يومها العالمي.. القهوة مضرة ولا مفيدة؟ تشرب قد إيه؟ ومين اللى ممنوع من شربها؟ تغطية خاصة

ترك الحقوق واحترف الرسم على الملابس.. أحمد موهبة تستحق المشاهدة

ترك الحقوق واحترف الرسم على الملابس.. أحمد موهبة تستحق المشاهدة

عودة حركة البناء لكن بشروط.. حقيقة رسوم حقائب ركاب القطارات.. وإغلاق شارع الهرم موجز الخدمات

عودة حركة البناء لكن بشروط.. حقيقة رسوم حقائب ركاب القطارات.. وإغلاق شارع الهرم موجز الخدمات

"الجزيرة".. سنوات الغلق والطرد لبوق الإرهاب من الدول

"الجزيرة".. سنوات الغلق والطرد لبوق الإرهاب من الدول

شبكة عيون الإخبارية