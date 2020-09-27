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12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"الجمارك" تُطلق حملة توعوية بشعار "استوردها صح"
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
3 حلول إبداعية من "دهانات الجزيرة" لمواجهة تحدّيات الدراسة عن بُعد
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"الشورى" يطالب بقناة فضائية عالمية لـ"الحرمين" ويدعو هيئة الاتصالات لإعادة النظر في "الاستخدام العادل"
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
اتفاقية تمنح القطاع الخاص بالسعودية 160 مليار ريال للمشروعات السياحية
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"آل الشيخ": المواقيت ومرافق الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
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أنا الشاهد: رحلة في منطقة أهوار العراق
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 27 سبتمبر 2020 11:09 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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