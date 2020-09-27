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رسميًّا.. تفعيل "اعتمرنا" لحجز موعد العمرة والصلاة بالحرم والروضة

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تتضمن الآليةُ الوصولَ لمركز تجمع بمكة وإظهار التصريح مع التقيد بالاحترازات

رسميًّا.. تفعيل

أتاحت وزارة الحج والعمرة بشكل فعلي، اليوم، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17/ 2/ 1442هـ كمرحلة أولى؛ حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/sa/app.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد كشفت عن آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة؛ وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق "اعتمرنا" من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة، مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وبإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

تطبيق اعتمرنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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