الأحساء.. إنهاء معاناة طفل من نزيف في الأمعاء بسبب ابتلاع ألعاب مغناطيسية

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أجراها فريق طبي متخصص من وحدة الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الولادة

أنهى فريق طبي متخصص من وحدة الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، معاناة طفل من نزيف في الأمعاء؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أنه يعاني من نزيف في الأمعاء بسبب ابتلاع مجموعة قطع من الألعاب المغناطيسية؛ وهو ما استدعى التدخل الجراحي العاجل، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال؛ وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، وتبلغ سعته 450 سريرًا.فريق طبي