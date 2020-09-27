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الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:17 مساءً
"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:17 مساءً
فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:17 مساءً
الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:17 مساءً
لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة القنفذة
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:17 مساءً
"زين السعودية": إعادة تمويل وجدولة عقد المرابحة المشترك بشروط تمويلية وتجارية أفضل
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:17 مساءً
1.012.499 نخلة.. مزارعو تبوك يتأهبون لجني محصول 40 نوعًا من التمور
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:17 مساءً
التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت "الخاص" المتضررة من كورونا لـ3 أشهر
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:17 مساءً
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:17 مساءً
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:17 مساءً
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بتوقيت مصر : الحكومة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لوقف تآكل الرقعة الزراعية
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 27 سبتمبر 2020 09:19 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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