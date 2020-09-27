أخبار عاجلة

الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20 -
"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي -
فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر -
الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية -
لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة القنفذة -
"زين السعودية": إعادة تمويل وجدولة عقد المرابحة المشترك بشروط تمويلية وتجارية أفضل -
1.012.499 نخلة.. مزارعو تبوك يتأهبون لجني محصول 40 نوعًا من التمور -
التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت "الخاص" المتضررة من كورونا لـ3 أشهر -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة

Print
"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة
سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20

الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20

"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر

فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

شبكة عيون الإخبارية