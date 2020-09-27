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النصر والتعاون .. قمة (الوداع) لا تحتمل أنصاف الحلول

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النصر والتعاون .. قمة (الوداع) لا تحتمل أنصاف الحلول النصر والتعاون .. قمة (الوداع) لا تحتمل أنصاف الحلول
في مواجهة سعودية بنكهة آسيوية في دور الـ 16

النصر والتعاون .. قمة (الوداع) لا تحتمل أنصاف الحلول

أكمل النصر والتعاون جاهزيتهما، للمباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين في دور الـ 16، مساء اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

لقاء سعودي خالص يجمع الفريقين ولكن بنكهة آسيوية هذه المرة، وبالتالي ستخسر الأندية هذا المساء أحد فرقها (إقصاء) في مواصلة الركض نحو الأدوار المتقدمة من البطولة الاستثنائية.

النصر يخوض اللقاء بعد أن تصدر مجموعته، فيما كان التعاون وصيفًا لمجموعته، ولم يحسم أمر التأهل لدور الـ16 إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويسعى النصر بقيادة البرتغالي "فيتوريا" إلى تجاوز عقبة التعاون، بل والوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، بعد أن قدم مستوى فنيًا جيدًا في هذه النسخة، ودعم صفوفه بمحترفين محليين وأجانب مميزين.

في المقابل يأمل التعاون بقيادة الفرنسي "كارتيرون" تسجيل إنجاز تاريخي آخر وهو تخطي عقبة النصر وبلوغ ربع النهائي - لأول مرة في تاريخه - إن تحقق ذلك، وتسجيل بصمة له في البطولة الآسيوية.دوري أبطال آسيا النصر التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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