أخبار عاجلة

الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20 -
"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي -
فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر -
الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية -
لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة القنفذة -
"زين السعودية": إعادة تمويل وجدولة عقد المرابحة المشترك بشروط تمويلية وتجارية أفضل -
1.012.499 نخلة.. مزارعو تبوك يتأهبون لجني محصول 40 نوعًا من التمور -
التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت "الخاص" المتضررة من كورونا لـ3 أشهر -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة ": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

Print
"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة "صحة ": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة
ارتفاع حالات الشفاء إلى أكثر من 94 ألفًا.. و843 متعافيًا يغادرون المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 843 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا على تعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي الإصابات الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت هو 102736 حالة، من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 من العمال المصريين غادروا الأردن

القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 من العمال المصريين غادروا الأردن

القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن

القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري

8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري

شبكة عيون الإخبارية