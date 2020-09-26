صورة ضبابية .. على تعاقدات وخيارات إدارة الاتحاد في الموسم القادم

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وسط تسابق الأندية السعودية لاستقطاب الأفضل

تأمل جماهير نادي الاتحاد في نجاح إدارة أنمار الحائلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في إبرام تعاقدات من العيار الثقيل تعيد الفريق لسابق عهده.

فالإدارة والمدرب البرازيلي فابيو كاريلي يدركان جيدًا أن عليهما القيام بعمل كبير خلال الميركاتو الصيفي بغية إعادة هيبة الفريق وإن كان النادي لم يبرم صفقات حتى الآن من العيار الثقيل إلا أن هناك جهودًا تبذل من أجل ضم لاعبين جدد.

غموض.. وحذر

ما زال الغموض يسيطر على قائمة المحترفين الأجانب في النادي الذين سيتم الاعتماد عليها الموسم المقبل سواء بالنسبة للمحترفين الموجودين على كشوفات الفريق حاليًا أو من خلال إبرام الصفقات الجديدة.

كما أن عدم وضوح الصورة النهائية يلقي بظلاله على تدريبات الفريق حاليًا فهناك ثمانية لاعبين أجانب يشاركون في التدريبات الجماعية وهم كريم الأحمدي ومارسيلو جروهي وبرونو أوفيني وويلفريد بوني وليوناردو خيل وألكسندر بريجوفيتش وأنيس البدري والبرازيلي رومارينهو مصيرهم ما يزال مجهولاً باستثناء المغربي كريم الأحمدي الذي أعلنت إدارة النادي تجديد الثقة به بالموسم القادم بعد أن جددت عقدها في نهاية الموسم الماضي فيما لم يعود البرازيلي جوناس دي سوزا من بلاده.

البحث مستمر

أوضحت التقارير الإعلامية أن إدارة الاتحاد تسعى للتعاقد مع لاعبين جدد بطلب من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لكن إلى الآن لم يظهر شيء للعلن سوى نجاح إدارة أنمار الحائلي بإبرام صفقة محلية وحيدة تمثلت بالتعاقد مع اللاعب عبد الرحمن اليامي قادمًا من صفوف الحزم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في حين لا يزال المشهد ضبابيًا بالنسبة للتعاقدات الجديدة فكل يوم تطلعنا وسائل الإعلام عن نية إدارة الاتحاد بالتعاقد مع أسماء لاعبين بناء على رغبة المدرب لكنها سرعان ما تعود وتعلن إما عن فشل المفاوضات أو نفي إدارة الفريق الآخر وجودها وآخرها حينما كشفت عن وجود مفاوضات بشأن إبرام اتفاق مع متوسط ميدان إنترناسيونال البرازيلي إدينيلسون دوس سانتوس ليظهر رئيس النادي البرازيلي وينفي وجود أي اتصالات مع إدارة الاتحاد من الأساس، مؤكدًا أن اللاعب ليس للبيع بحسب ما ذكرته صحيفة "globo esporte" البرازيلية.

حلول متأخرة

آخر التقارير الإعلامية بشأن الصفقات التي تنوي إدارة الاتحاد إبرامها فقد أشارت إلى استهدف التعاقد مع البرازيلي ريناتو شافيز مدافع فريق الوحدة لتدعيم خط دفاع الفريق.

كما أن مصير المعارين من الفريق يبدو أيضًا ضبابيًا هل سيتم الاعتماد عليهم في الموسم المقبل أما سيتم تسريحهم، فالفريق يملك ثلاثة لاعبين معارين وهم الإيفواري سيكو سونوجو المعار لفريق النجم الأحمر الصربي وجاري رودريغيز الذي تم فسخ عقد إعارته من قِبل فنربخشة التركي والصربي ألكسندر بيسيتيش الذي انتهت فترة إعارته لفريق سيول الكوري الجنوبي.الاتحاد