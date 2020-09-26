التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الشباب والفيصلي الودية

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البلطان يعين العقيل مديرًا للكرة والعنزي للاحتراف

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما المواجهة الودية التي جمعت فريق الشباب الأول لكرة القدم ونظيره الفيصلي والتي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب.

ويأتي اللقاء ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

سجل أهداف الضيوف اللاعب ألكسندر ميركل عند الدقيقة الـ 8 واللاعب جيليرمي عند الدقيقة الـ18 من زمن الشوط الأول بينما سجل هدفي الشباب اللاعب جوانكا.

من جهة أخرى قررت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان تعيين نزار العقيل مديرًا للكرة في الفريق الأول لكرة القدم، كما قررت تكليف عبد الرزاق العنزي مديرًا للاحتراف بالنادي.

فيما أعلن مجلس إدارة النادي موافقته على إعارة اللاعب محمد عطية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى نادي ضمك لمدة موسم واحد.الشباب