إهمال الصحة في مقابل الاقتصاد واتهامات بالخيانة.. كورونا في تركيا "الداخل مفقود والخارج مولود"

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في 12 شهرًا جرى تحديد 36 ألف شخص بتهمة إهانة "أردوغان" وسجن دون الـ 18 عامًا

قال الكاتب بولنت موماي، إن الرئيس التركي أردوغان يتجاهل تمامًا المخاطر التي تهدد تركيا؛ لاعتقاده أن النقاد يظلون أكبر تهديدًا لسلطته وذلك بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بكورونا أو جمعيات سلفية مسلحة.

وذكر الكاتب التركي في مقال له في صحيفة فرانكفورتر ألجماينة الألمانية أنه يُتداول في الأفلام التركية العنيفة قول مبتذل لرؤساء المافيا مفاده "من السهل الدخول إلى هذا العالم، لكن من الصعب الخروج منه"، وتختصر هذه الجملة السياسة التي تتبعها تركيا فيما يتعلق بالتعامل مع وباء كوفيد-19 الذي يحاربه جميع العالم.

دخول تركيا

وأضاف موماي: "بإمكانك دخول تركيا بحرية بغض النظر عن البلد تعيش فيه، فلا يطلب منك إجراء اختبار الإصابة بكوفيد-19 ولا شهادة صحية. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في مغادرة تركيا، فلا يمكنك ركوب الطائرة دون تقديم شهادة لموظفي تسجيل الوصول في الخطوط الجوية التركية تفيد بأن نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبي. والسبب في ذلك واضح، فالبلدان التي تتوجه إليها الطائرة، تعلم جيدًا مدى خطورة الوضع الوبائي في تركيا؛ ولهذا السبب لا تسمح لأي شخص بالدخول من دون نتيجة اختبار سلبية، ومن الواضح أيضًا سبب عدم طلب تركيا شهادة عند دخول البلاد فليس لديهم أموال ويعتمدون على صرف العملات الأجنبية للسياح. ولذا فإن القاعدة المريرة للمافيا تنطبق عليهم أيضًا، فمن السهل الدخول إلى تركيا، لكن من الصعب الخروج منها.

وتابع الكاتب: وكما هو الحال في أي مكان في العالم فقد انتشر الوباء أيضًا في تركيا ابتداءً من شهر مارس. وبلغ معدل الإصابة اليومي ذروته في شهر إبريل عند 5138 حالة. ولكننا لا نظلم أحدًا فبسبب الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة والاستعداد الكبير للعاملين الصحيين لتقديم التضحيات انخفض المعدل إلى 786 في بداية شهر يونيو.

وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لمن هم في السلطة في تركيا يوجد شيء مهم أكثر من الصحة ألا وهو الاقتصاد. ففي الأول من شهر يونيو، وقف أردوغان أمام الكاميرات وأعلن خطوات باتجاه "التطبيع". ومن أجل إنعاش الاقتصاد الذي كان فعليًا في أزمة قبل الوباء ولتحفيز السياحة المحلية والأجنبية تم تعليق جميع الإجراءات تقريبًا. وحذر الأطباء من أن التطبيع في وقت مبكر للغاية يتسبب في خروج الوباء عن السيطرة، لكن لم تستمع الحكومة لمثل هذه النداءات.

ادعاء الحالات المنخفضة

وكشف الكاتب بولنت موماي أنه يوجد في الوقت الحالي في تركيا ادعاء مفاده أن أعداد الحالات المنخفضة يتم نشرها عمدًا من أجل استمرار جلب السياح الأجانب إلى البلاد؛ كما تم رفع جميع قيود السفر، وفتحت مراكز التسوق أبوابها.

وافتتح أردوغان مسجد آيا صوفيا بحضور 350 ألف شخص وعقد اجتماعًا في مدينة الأناضول بمشاركة آلاف الأشخاص. وبينما طالب الأطباء بالمسافة الاجتماعية، كان يتوافد مائة ألف عضو في الحزب إلى إسطنبول للاحتفال.

وارتفع عدد الحالات مرة أخرى إلى ما يقرب من 2000 شخص مصاب يوميًا.

وبحسب الأرقام الرسمية التي يتعين النظر إليها مع التحفظ فإن المعدل اليومي للوفيات بكورونا تجاوز الستين. وتوفي حتى الآن نحو سبعين عاملاً في مجال الرعاية الصحية. ويشهد المهنيون الطبيون أن معركتهم المريرة ضد الفيروس كانت عبثًا عمليًا، لقد ثاروا في الأسبوع الماضي.

احتجاج الجمعية الطبية التركية

وأضاف: "أعلنت الجمعية الطبية التركية TTB التي ينظمها 88 بالمائة من الأطباء في الأسبوع الماضي أسبوع احتجاج تحت شعار "لا يمكنك قيادة الموقف، نحن نواصل ذلك" من أجل لفت الانتباه إلى حقيقة أن عدد الإصابات آخذ في التزايد ولإحياء ذكرى زملائهم المتوفين الأسبوع الماضي منذ بداية الوباء. وانتقد الأطباء السياسة الصحية ودعوا إلى الشفافية في إعلان الأرقام. ويعملون الآن في إجراءات قصيرة في المستشفيات بشريط أسود على الياقات البيضاء. ونتيجة لذلك اتُهمت الجمعية – وهي أكبر منظمة رعاية صحية في البلاد - بالخيانة.

ووصف دولت بهجلي رئيس حزب أردوغان اليميني المتطرف في الائتلاف إجراء الشريط الأسود بأنه "مؤامرة سامة ومريضة" ودعا إلى حظر الجمعية الطبية. وذهب بهجلي إلى أبعد من ذلك وقال إن الأطباء المشاركين في العملية "أخطر من الفيروس".

سجن الصحفيين والمثقفين

وتابع : "في الأيام التي أُعلن فيها أن الأطباء خونة وفيروسات، كان بالانتظار مخاطر أكبر بكثير. فعلى سبيل المثال، أعلن زعيم طائفة معروف بتأييده للحكومة في بث مباشر عن وجود ألفي تجمع سلفي بعناصر مسلحة في تركيا. وفي بلد يُسجن فيه عدد من الصحفيين والمثقفين الذين لم يستخدموا حتى سلاحًا فارغًا على الإطلاق، لم تثر الأخبار قلق أردوغان ولا الطبيب المناضل بهجلي؛ كما لم يكن القضاء أيضًا مهتمًا بالاعتراف الذي شاهده الملايين على التلفزيون. وفيما لم يصرح المسؤولون بأي شيء، أضاف زعيم الطائفة قائلاً "على النيابة العامة أن تستدعيني فقط فأنا على استعداد لتسمية التجمعات التي تحمل السلاح".

إهانة ذكرى الشخصيات التاريخية

واستطرد: "لكن لم يطلب منه أحد الإدلاء ببيانه؛ معلنًا أن لدى المدعين العامين أمورًا أكثر أهمية لإتمامها. ففي فجر اليوم، أُخذ الصحفي أوكتاي كانديمير من منزله واعتُقل بتهمة "إهانة ذكرى الشخصيات التاريخية". وكان قد انتقد مسلسلاً تاريخيًا دعائيًا يبث على التلفزيون الحكومي.. ولدى النظام القانوني بالطبع المزيد ليفعله. فعلى سبيل المثال اعتقال المعلم المتقاعد حسن البصري أيدين البالغ من العمر تسعين عامًا بسبب مزاعم إهانة وزراء سابقين".

وقال موماي، في غضون الاثني عشر شهرًا الماضية وحدها، تم تحديد نحو 36000 شخص على خلفية إهانة أردوغان. وتم توجيه التهم إلى اثني عشر ألف شخص وحُكم على نحو أربعة آلاف بالسجن. ولم يبلغ 308 من المتهمين الثامنة عشرة، أي أنهم قاصرون. كما أود أن أصف لكم بإيجاز "جريمة" أحد آلاف المحكوم عليهم بالسجن؛ حيث غرد وزير إيميش الجملة التالية "ماذا تريد بالبنزين، فلدينا أغلى رئيس في العالم ..."وحُكم على إيميش بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر".

من الخطير للغاية العثور على أخطاء لدى المسؤولين

وأوضح الكاتب التركي: لست مضطرًا بالضرورة إلى انتقاد أردوغان لكي تنزلق إلى طاحونة العدالة. ومن الخطير للغاية العثور على أخطاء لدى المسؤولين الذين عينهم؛ لقد فقدت ميسرا أوز ابنها أوغوز أردا البالغ من العمر تسع سنوات في حادث قطار وقع قبل عامين وأسفر عن مقتل 25 شخصًا. وهي الآن تواجه حكمًا بالسجن بسبب تغريداتها التي تطالب فيها بمحاكمة المسؤولين عن الكارثة. ولم يتم العثور على إهمال واحد فيما يتعلق بحطام القطار؛ لكن يتعين محاكمة ميسرا أوز التي ترغب في محاسبة المسؤولين. وقيل إنها تقبع وراء القضبان بسبب انتقاداتها لأكثر من أربع سنوات.

وأضاف: في الأسبوع الماضي بينما اتُهم أطباء بالخيانة وبأنهم أخطر من الفيروس ألقي القبض على صحفي لانتقاده مسلسل تلفزيوني واعتقل مدرس سابق يبلغ من العمر تسعين عامًا، بدلاً من النوادي السلفية المسلحة، واتهمت أم بابنها؛ وصرح أردوغان "حتى لو انهارت أوروبا وأمريكا تمامًا من حيث الديمقراطية والاقتصاد، فإننا سنستمر في ضمان تقدم أمتنا في كل مجال وتوسيع حقوقها وحرياتها. وهذا ما يسمى بنموذج تركيا. ولن تجد في أي مكان آخر مثل هذه الديمقراطية المخلصة القائمة على القيم الإنسانية.

وينهي الكاتب مقاله بقوله: "وبكل صراحة لو كنتُ مكانك لاستمعت لأردوغان، بدلاً من الوقوع في مشكلة البحث عن الديمقراطية في مكان آخر".تركيا