أخبار عاجلة

الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20 -
"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي -
فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر -
الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية -
لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة القنفذة -
"زين السعودية": إعادة تمويل وجدولة عقد المرابحة المشترك بشروط تمويلية وتجارية أفضل -
1.012.499 نخلة.. مزارعو تبوك يتأهبون لجني محصول 40 نوعًا من التمور -
التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت "الخاص" المتضررة من كورونا لـ3 أشهر -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الرياضة يهنئ الأهلي .. بمناسبة التأهل لدور ربع نهائي أبطال آسيا

Print
وزير الرياضة يهنئ الأهلي .. بمناسبة التأهل لدور ربع نهائي أبطال آسيا وزير الرياضة يهنئ الأهلي .. بمناسبة التأهل لدور ربع نهائي أبطال آسيا

وزير الرياضة يهنئ الأهلي .. بمناسبة التأهل لدور ربع نهائي أبطال آسيا

هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

وحجز الأهلي مقعده في دور ربع النهائي عقب فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وسيتم سحب قرعة الدور ربع النهائي، الاثنين المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبات من المؤكد وجود فريق آخر سعودي آخر في دور ربع النهائي على اعتبار أن إحدى مباريات دور الـ16 ستكون مواجهة سعودية خالصة تجمع النصر وشقيقه التعاون.دوري أبطال آسيا الهلال الجديد وزير الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية