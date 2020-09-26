أخبار عاجلة

القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 من العمال المصريين غادروا الأردن -
علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهجوم الثاني خلال شهر.. مقتل 15 مدنياً إثيوبياً بنيران مسلحين غرب البلاد

Print
الهجوم الثاني خلال شهر.. مقتل 15 مدنياً إثيوبياً بنيران مسلحين غرب البلاد الهجوم الثاني خلال شهر.. مقتل 15 مدنياً إثيوبياً بنيران مسلحين غرب البلاد
لجنة حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة الجناة

الهجوم الثاني خلال شهر.. مقتل 15 مدنياً إثيوبياً بنيران مسلحين غرب البلاد

قُتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم بغرب إثيوبيا، في أحدث تحدٍ أمني يواجه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيان للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم (السبت).

وبيّن رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانييل بيكيلي، أن المدنيين يتعرضون لهجمات متكررة بقسوة تامة في منطقة بني شنقول قماز وعلى السلطات الاتحادية والمحلية اتخاذ الخطوات اللازمة لفرض حكم القانون ومحاسبة الجناة.

ولم يذكر رئيس اللجنة سبب الهجمات، لكنه أشار إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تبادلت إطلاق النار مع المسلحين في المنطقة، وتمكنت من إعادة الهدوء أمس.

ويأتي الهجوم في أعقاب واقعة مماثلة هذا الشهر في المنطقة ذاتها، عندما قُتل 30 شخصاً في ميتاكال بمنطقة بني شنقول قماز، التي تقع على الحدود مع السودان.إثيوبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

8 الصبح - الحكومة: السماح باستئناف البناء والتشطيب لأصحاب رخص العقارات حتى 4 أدوار

8 الصبح - الحكومة: السماح باستئناف البناء والتشطيب لأصحاب رخص العقارات حتى 4 أدوار

الرئيس يوجه بتطوير منظومة المخابز.. والحكومة تسمح باستئناف البناء لأصحاب رخص العقارات"

الرئيس يوجه بتطوير منظومة المخابز.. والحكومة تسمح باستئناف البناء لأصحاب رخص العقارات"

بعد فشل تشكيل الحكومة.. لبنان إلى أين؟

بعد فشل تشكيل الحكومة.. لبنان إلى أين؟

شبكة عيون الإخبارية