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وفاة أبرز علماء الحديث الشيخ نور الدين عتّر

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وفاة أبرز علماء الحديث الشيخ نور الدين عتّر وفاة أبرز علماء الحديث الشيخ نور الدين عتّر

جي بي سي نيوز :- توفي اليوم الأربعاء، العلامة الفقيه والأديب الشيخ نور الدين عتر الحسني، عن عمر يناهز "83 عاما".

ونعى الشيخ يوسف القرضاوي في تغريدة له على حسابه في "تويتر" الشيخ عتر قائلا: "رحم الله الدكتور نور الدين عتر أستاذ الحديث الشريف وصاحب المصنفات الحديثية القيمة، والتحقيقات العلمية النافعة، والتي تتلمذ عليها العديد من طلاب الحديث في العالم. اللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نزله، وتقبله في الصالحين، واخلفه في عقبه بخير".

وولد أستاذ الحديث في مدينة حلب عام 1937م، وكان والده (الحاج محمد عتر) من تلاميذ العلامة محمد نجيب سراج الدين، رحمه الله ورضي عنه.

ودرس في الثانوية الشرعية (الخسروية)، حصل على الشّهادة الثّانوية الشّرعية عام 1954م حائزا الرتبة الأولى، ثم التحق مباشرة بجامعة الأزهر في ، ونالد درجة الليسانس عام 1958م، وفي عام 1964م حاز على الشهادة "العالِمية" من درجة أستاذ (الدّكتوراه)، من شعبة التفسير والحديث.

وتجاوزت مؤلفاته الخمسين ما بين تحقيق وتأليف، أبرزها كتاب “منهج النقد في علوم الحديث” الذي اعتبر مرحلة تاريخية جديدة في علم المصطلح بعد مرحلة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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