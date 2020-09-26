ركلات الترجيح تصعد بـ"الأهلي" للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا

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صعد النادي الأهلي للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح .

كان شباب الأهلي الإماراتي هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه الأوزبكي عزيزجون غانييف في الدقيقة 28 قبل أن يتعادل المحترف السوري عمر السومة لصالح ناديه الأهلي في الدقيقة 54 .

واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي لم تسفر عن أي جديد، إذ استمر التعادل، وبالتالي لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة .

ضيّع من الفريق الإماراتي أحمد خليل كما أضاع من الأهلي عمر السومة، قبل أن يطيح اللاعب عبدالله النقبي بالركلة الأخيرة لشباب الأهلي ليعلن تأهل الفريق السعودي .

دوري أبطال آسيا الأهلي