أخبار عاجلة

القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 من العمال المصريين غادروا الأردن -
علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اللجنة الطبية ترفض عودة الجماهير للملاعب الإيطالية

Print
المنع يستمر حتى نهاية عام 2020

اللجنة الطبية ترفض عودة الجماهير للملاعب الإيطالية

أكدت مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، السبت، أن الرابطة اقترحت عودة الجمهور بشكل جزئي للملاعب، من أجل تقليل الخسائر المالية هذا الموسم.
فيما رفضت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة الإيطالية مقترحاً بعودة الجماهير إلى الملاعب، بنسبة تصل إلى 25 % من سعة الملاعب الرسمية في بطولة الكالتشيو.
وجاء رفض اللجان الفنية والطبية هذا المقترح في الوقت الراهن، بسبب الخوف من موجة أشد قسوة لفيروس كورونا خلال فترتي الخريف والشتاء.
على جانب متصل، يدرس الاتحاد الإيطالي تأجيل فكرة عودة الجماهير حتى نهاية عام 2020.

عودة الجماهير للملاعب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20

الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20

"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر

فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

شبكة عيون الإخبارية