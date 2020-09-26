أخبار عاجلة

القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 من العمال المصريين غادروا الأردن -
علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المعرض الدولي للاختراعات يمنح الميدالية الذهبية للسعودية "أمل بن مرضاح"

Print
المعرض الدولي للاختراعات يمنح الميدالية الذهبية للسعودية "أمل بن مرضاح" المعرض الدولي للاختراعات يمنح الميدالية الذهبية للسعودية "أمل بن مرضاح"
بعد عرض اختراع لتفريغ الشحنات الكهربائية من جسم الإنسان

المعرض الدولي للاختراعات يمنح الميدالية الذهبية للسعودية

منح المعرض الدولي للاختراعات "إكسبو لندن ITE" والمقام في المملكة المتحدة، ابنة الوطن باحثة الدكتوراه أمل عبدالله بن مرضاح، الميدالية الذهبية للمعرض، بالإضافة إلى جائزة خاصة؛ وذلك نظير مشاركتها بعرض اختراع لتفريغ الشحنات الكهربائية من جسم الإنسان.

وفي هذا السياق أعربت أمل عبدالله بن مرضاح، عن سعادتها بتمثيل المملكة العربية في هذا المحفل الدولي، مؤكدة عزمها على مواصلة المسيرة ورفع راية المملكة في المحافل الدولية بإذن الله تعالى.

كما تقدمت بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة للدعم الدائم لأبناء وبنات الوطن وتشجيعهم على الإبداع والتنافس الإيجابي، وزرع القيم النبيلة بكل السبل الممكنة، كما تقدمت بالشكر لجميع من قدم لها الدعم وساهم في تذليل الصعوبات، متمنية لأبناء الوطن المزيد من التألق والفوز والتقدم.المعرض الدولي للاختراعات إكسبو لندن ITE

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زين السعودية": إعادة تمويل وجدولة عقد المرابحة المشترك بشروط تمويلية وتجارية أفضل

"زين السعودية": إعادة تمويل وجدولة عقد المرابحة المشترك بشروط تمويلية وتجارية أفضل

السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني

السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

شبكة عيون الإخبارية