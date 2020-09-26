الأردن تسجل 850 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8061

سجلت الأردن 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8061 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 20 أردنيًا قادمين من الخارج، و830 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 96 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4131 حالة، كما سُجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 43 حالة.الأردن فيروس كورونا الجديد