أخبار عاجلة

علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرقية.. ضبط 8 مخالفات تكدس و6 للتدابير الاحترازية بالأسواق المركزية

Print
الأمانة نفّذت 457 جولة رقابية و3 جولات مشتركة مع الجهات المعنية

الشرقية.. ضبط 8 مخالفات تكدس و6 للتدابير الاحترازية بالأسواق المركزية

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة، 8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و6 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، خلال 457 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير 878 موقعاً، بمشاركة 449 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 146239 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

ورفعت الأمانة 7559 طناً من النفايات، وأزالت 4048 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9243 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

واستقبل مركز البلاغات 940 يوم أمس فقط 24 بلاغاً ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للبروتوكولات الاحترازية والوقائية، وكذلك الاشتراطات البلدية، من خلال تكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بالتعاون مع المواطنين عبر التبليغ عن أي مخالفات بلدية في سياق ذلك بالتواصل مع مركز 940، لمعالجتها.

الشرقية.. ضبط 8 مخالفات تكدس و6 للتدابير الاحترازية بالأسواق المركزية

الشرقية.. ضبط 8 مخالفات تكدس و6 للتدابير الاحترازية بالأسواق المركزية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء

"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء

"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود

فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود

الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة!

الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة!

شبكة عيون الإخبارية