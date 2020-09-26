"المسند": الناس مستعجلة على موسم الأمطار.. وهذا ما بقي عليه

★ ★ ★ ★ ★

قال: وردتني أسئلة ولا توقعات ذات ثقة إلا بمرتفعات الجنوب الغربي

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أنه تلقّى العديد من الأسئلة حيال أمطار متوقعة في مناطق "الشرقية والمدينة وتبوك" خلال الأيام القادمة.

وقال "المسند" عبر تغريدة له اليوم: "وردني العديد من الأسئلة حيال أمطار متوقعة في مناطق: #الشرقية و #المدينة و #تبوك خلال الأيام القادمة، (الناس مستعجلة على موسم الأمطار، وبقي عليه نحو 20 يوماً) والصحيح أنه وخلال الأيام الخمسة القادمة لا يوجد توقعات ذات ثقة عالية، عدا المرتفعات في الجنوب الغربي.. هذا والله أعلم".