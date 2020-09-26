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وفاة الكوميديان المصري "المنتصر بالله" عن 70 عامًا

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وفاة الكوميديان المصري "المنتصر بالله" عن 70 عامًا وفاة الكوميديان المصري "المنتصر بالله" عن 70 عامًا
بعد صراع خاضه الراحل مع أمراض مزمنة لـ10 سنوات

وفاة الكوميديان المصري

أُعلِنَ اليوم عن وفاة الفنان الكوميدي المصري المنتصر بالله في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع": فقد كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة، بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل عامين.

وعندما عاد "المنتصر بالله" لم يستمرّ ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التي لا تتطلّب مجهودًا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر في المسلسل التليفزيوني "راجل وست ستات"، ‏والإذاعي "عوام على بر الهوى".

جدير بالذكر أن "المنتصر بالله فنان متمرس حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات في الوسط الفني ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان في معظم أعماله محورًا للأحداث، والشخصية المؤثرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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