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الرئيس اللبناني يقبل اعتذار "أديب" عن منصبه ويشكره

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الرئيس اللبناني يقبل اعتذار "أديب" عن منصبه ويشكره الرئيس اللبناني يقبل اعتذار "أديب" عن منصبه ويشكره
بعدما استمع للصعوبات التي واجهت تشكيل

الرئيس اللبناني يقبل اعتذار

قدّم الرئيس اللبناني ميشال عون، الشكر لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، والذي تنحى عن منصبه اليوم السبت، وقبل الاعتذار الذي قدمه.

وجاء في تغريدة لحساب رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر موقع "تويتر": الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدّم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها.

وأضافت التغريدة: وقد شكر رئيسُ الجمهورية الرئيسَ المكلّف على الجهود التي بذلها، وأبلغه قبول الاعتذار، وسيتّخذ الرئيس عون الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.

واعتذر "أديب" عن تشكيل الحكومة الجديدة قائلاً في تصريح للصحفيين عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي اليوم السبت: أعتذر من مهمة تشكيل الحكومة، وأتمنى لمن سيكلّف من بعدي كل التوفيق في هذه الظروف الصعبة.

وكان الرئيس اللبناني كلف "أديب"، الذي يشغل منصب سفير لبنان في ألمانيا، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 31 أغسطس الماضي، وذلك على إثر استقالة حكومة حسان دياب غداة الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

وجاء تكليف "أديب" بتشكيل الحكومة عشية زيارة "ماكرون" الثانية إلى لبنان بعد الانفجار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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