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تسجّل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 3 أشهر

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روسيا تسجّل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 3 أشهر تسجّل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 3 أشهر
رصدت 7523 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا تسجّل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 3 أشهر

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 7523 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعًا عن 7212 في اليوم السابق، وذلك في أعلى زيادة يومية لحالات كورونا منذ 22 يونيو.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة في تحديثه اليومي، وفق ما أوردته " اليوم": حصيلة الإصابات منذ بداية تفشّي الوباء بلغت مليونًا و143571 حالة.

وحسب بيانات المركز: فإن معدّل الوفيات اليومية شهد قفزةً إلى 169 حالة من 108 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20225.

وارتفع عدد المتعافين إلى 940150 بعد تماثل 6004 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 183196 حالة نشطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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