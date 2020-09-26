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"": لن نخسر الانتخابات إلا إذا "زوّرها" الديمقراطيون.. لسنا حمقى

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"ترامب": لن نخسر الانتخابات إلا إذا "زوّرها" الديمقراطيون.. لسنا حمقى "": لن نخسر الانتخابات إلا إذا "زوّرها" الديمقراطيون.. لسنا حمقى
قال: هؤلاء سيدمّرون بلادنا ولن نسمح لهم بذلك.. راقبوهم كي لا يخدعونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ؛ اليوم السبت، إنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا إذا أقدم الديمقراطيون على تزوير نتائج التصويت عبر البريد.

وفي كلمة ألقاها مخاطباً تجمعاً من أنصاره في ولاية فيرجينيا، قال ترامب: "لن نخسر الانتخابات إلا إذا أقدموا على الغش. ولا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور عن مصير بلادنا، لأن هؤلاء الناس سيدمّرون بلادنا.. إنه الغش وهم يعلمون ذلك، ووسائل الإعلام تعلم تمام العلم ماذا سيحدث. والديمقراطيون يعلمون ذلك أحسن من غيرهم. لكن لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك. فإذا لاحظتم شيئاً من هذا القبيل فعليكم أن تبلغوا بذلك على الفور".

وتابع الرئيس الأمريكي وفق رويترز: "نريد جداً أن يكون الانتقال ودياً، لا نريد أن يخدعونا، ولا نريد لأن نكون حمقى، ونقول: دعونا نسلم لهم الحكم، ونحن نعلم أنهم زوّروا ألوفاً مؤلفة من بطاقات الاقتراع. هذا ما لن نتسامح معه أبداً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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