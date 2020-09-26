أخبار عاجلة

علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

فرنسا: بدون إصلاحات في لبنان لا مساعدات مالية دولية

Print
فرنسا: بدون إصلاحات في لبنان لا مساعدات مالية دولية فرنسا: بدون إصلاحات في لبنان لا مساعدات مالية دولية

جي بي سي نيوز:- دعت فرنسا إلى فرض "ضغوط قوية ومتقاربة" من المجتمع الدولي من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراج البلد من أزمة خانقة.

وقال وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "القوى السياسية لم تنجح بعد في التوافق على تشكيل حكومة، وبالتالي فإن ضغوطاً قوية ومتقاربة من جهتنا أمست ضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين نحو احترام التزاماتهم"

كما تابع "مستقبل لبنان على المحك، وبدون إصلاحات فلن تكون هناك مساعدات مالية دولية" ، وفق "العربية" .

من جانبها، حثت مجموعة الدعم الدولية للبنان، الأربعاء، الزعماء السياسيين على التكاتف والتوحد لتشكيل حكومة في الوقت المناسب.

وقالت المجموعة التي تشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في بيان بعد اجتماع عُقد اليوم "حث أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان الزعماء على التكاتف لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تحقيق التطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني".

ومن بين الحضور في مجموعة الدعم الدولية الأعضاء الخمس الدائمون في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى القوى الإقليمية الرئيسية وصندوق النقد والبنك الدوليين.

كما تابع "مستقبل لبنان على المحك، وبدون إصلاحات فلن تكون هناك مساعدات مالية دولية" ، وفق "العربية" .

من جانبها، حثت مجموعة الدعم الدولية للبنان، الأربعاء، الزعماء السياسيين على التكاتف والتوحد لتشكيل حكومة في الوقت المناسب.

وقالت المجموعة التي تشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في بيان بعد اجتماع عُقد اليوم "حث أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان الزعماء على التكاتف لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تحقيق التطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني".

ومن بين الحضور في مجموعة الدعم الدولية الأعضاء الخمس الدائمون في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى القوى الإقليمية الرئيسية وصندوق النقد والبنك الدوليين.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
سوريا.. النظام يطلق العشرات من موظفي شركات رامي مخلوف

سوريا.. النظام يطلق العشرات من موظفي شركات رامي مخلوف

بالاسماء : صدور إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان بالاردن وتعيين رئيس وأعضاء المجلس

بالاسماء : صدور إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان بالاردن وتعيين رئيس وأعضاء المجلس

إرادة ملكية بحل مجلس النواب الأردني

إرادة ملكية بحل مجلس النواب الأردني

إصابة المراقب العام للإخوان المسلمين في الاردن بكورونا

إصابة المراقب العام للإخوان المسلمين في الاردن بكورونا

شبكة عيون الإخبارية