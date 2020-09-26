"الأحوال المدنية" عن بطاقة الهوية: لا أسماء ممنوعة وتغيير الصورة بشروط

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قالت: يجب أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا توجد أسماء ممنوعة في السعودية؛ إنما هناك معايير لاختيار الأسماء.

وأوضحت أن الاسم ليكون نظامياً يجب أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءاً من الاسم مثل "الشرف، السيد، الحاج ونحوها".

ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل قمر الزمان، محمد خان ونحوها.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.