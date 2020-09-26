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رئيس وزراء أستراليا يطالب بالعودة لـ"السؤال الأول" حول "كورونا"

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رئيس وزراء أستراليا يطالب بالعودة لـ"السؤال الأول" حول "كورونا" رئيس وزراء أستراليا يطالب بالعودة لـ"السؤال الأول" حول "كورونا"
"موريسون": إجراء ضروري سيقلّل خطر تفشّي جائحة عالمية أخرى

رئيس وزراء أستراليا يطالب بالعودة لـ

في تصريحات قد تؤدّي إلى تصاعد التوتر بين بلاده والصين، طالب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، السبت، دول العالم بأنه يجب أن تفعل كل ما بوسعها لمعرفة منشأ مرض كوفيد-19.

وأضاف موريسون خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: أن إجراء تحقيق لتتبع جذور سيقلّل خطر تفشّي جائحة عالمية أخرى، بحسب رويترز.

وتابع في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو: "هذا الفيروس تسبب في كارثة لعالمنا وشعوبه، علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لنفهم ما حدث، وذلك لسبب واحد، هو منع تكرار ذلك".

ومضى يقول: "هناك إلزام واضح بتحديد المصدر الحيواني لكوفيد-19 وكيف انتقل للبشر".

وتسببت تصريحات موريسون وتعليقات مشابهة أدلى بها هذا العام؛ في توتر العلاقات بين أستراليا والصين.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد قاد في ذلك الوقت مطالبات عالمية بإجراء تحقيق في منشأ المرض، وهو ما رفضته الصين بشدة.

وحذّر سفير بكين لدى كانبيرا من أن دعوات إجراء تحقيق قد تؤدي لتدهور العلاقات التجارية بين البلدين. وتفرض الصين عقوبات تجارية على أستراليا منذ ذلك الحين.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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