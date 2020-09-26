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"وشاح الوطن" ينعش أسواق الأفلاج بعد حالة الركود

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على خلفية الاحتفالات باليوم الوطني الـ90 للمملكة

شهدت أسواق الأفلاج الأيام الماضية انتعاشًا كبيرًا في الإقبال على شراء الأوشحة الوطنية والأعلام والملابس التي تحمل شعار العلم السعودي وصور الملك وولي العهد -حفظهما الله -.

وفي جولة لـ"سبق"، صباح اليوم السبت، على عدد من المحالّ التجارية؛ كشف باعة المحلات أنه في العشرة الأيام الماضية شهد سوق الأفلاج إقبالًا كبيرًا على شراء الأوشحة الوطنية والأعلام والبدلات والملابس التي تحمل صور القيادة، مشيرين إلى أن ذلك أنعش السوق قبل الراتب ولم يخلق ركودًا كالمعتاد قبل نزول الراتب بأيام.

وتقول إحدى الفتيات التي تعمل بأحد المحالّ التجارية لو يستغلّ الشباب والفتيات عرض الأوشحة والملابس الوطنية والأعلام في أيام الاحتفال باليوم الوطني فقط لَجنى أرباحًا مغرية.

وشهدت الأيام الماضية تنوع احتفال أهالي الأفلاج باليوم الوطني 90 في الأماكن العامة بالمحافظة وبصورة حضارية لم تسجل فيها أي مخالفات أو تجاوزات، كما حظي الحضور الأمني لرجال الأمن بالميادين بتقدير الجميع، وكان لدوريات المرور بقيادة ميدانية للعقيد فهد سالم البتال تواجد كبير على مدار الساعة لتنظيم حركة السير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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