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"القيادة" تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

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"القيادة" تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده "القيادة" تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده
عبر "برقيتين" من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف؛ رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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