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عودة الزيارة لمجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين في هذا التوقيت

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عودة الزيارة لمجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين في هذا التوقيت عودة الزيارة لمجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين في هذا التوقيت
بعد إغلاقها بسبب "كورونا".. مع التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الزيارات

عودة الزيارة لمجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين في هذا التوقيت

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من ١/ ٣ / ١٤٤٢هـ.

وشمل التوجيه إعادة فتح برامج الزيارة لـ "مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين "الكائنين بحي أم الجود، و (مكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).

وأكد "السديس"؛ ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة الزائرين وصحتهم، واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت في وقت سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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