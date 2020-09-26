كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات المحلية بكورونا لأقل عدد منذ 44 يوماً

★ ★ ★ ★ ★

تسجيل 61 إصابة جديدة بالفيروس معظمها في سيئول وإقليم جيونجي

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا بحلول منتصف ليل الخميس من بينها 49 حالة إصابة محلية معظمهما في سيئول وإقليم جيونجي القريب.

وهذا أقل عدد من حالات الإصابة المنقولة محلياً منذ 44 يوماً، في علامة على أن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي بدأ يؤتي ثماره.. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية، إلى 23516 حالة، في حين زاد عدد الوفيات إلى 399 بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.فيروس كورونا الجديد