كورونا في 5 دول.. 31911 إصابة جديدة بالبرازيل و5401 بالمكسيك و44 بغينيا و15 بالصين

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تونس: قرار بمنع الجلوس في المقاهي بدءاً من يوم الإثنين المقبل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 31911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الأخيرة و729 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 140537.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، لكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا إلى 720858 حالة، يوم الجمعة، إضافة إلى 75844 حالة وفاة.

وأوضحت السلطات تسجيل 5401 إصابة جديدة إضافة إلى 405 حالات وفاة، يوم الجمعة، لكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البر الرئيس سجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد- 19) في 25 سبتمبر.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة بكوفيد-19 في البر الرئيس بالصين حتى الآن 85337، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

غينيا

سجلت غينيا 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الغينية، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 10 آلاف و388 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس خلال شهر مارس الماضي.

تونس

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي؛ أنه سيتم بداية من يوم الإثنين المقبل إقرار منع الجلوس بالمقاهي، ومعاقبة كل مَن لا يلتزم بهذا القرار، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشاء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف المهدي في حوار، نقلاً عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوزارة اتخذت أيضاً قرارات للحد من المشاركين في حفلات الأعراس إلى نحو 30 % من طاقة استيعاب القاعات، وإلزام ارتداء الكمامات بالنقل العمومي والخاص، وفي حال عدم الامتثال لقرار ارتداء الكمامات، خاصة بالنقل العمومي، سيتم السحب الفوري للرخص، وإلزام ارتداء الكمامات أيضًا بالأماكن المفتوحة.

وأكد الوزير أن أي منطقة يفوق عدد المصابين بها بالفيروس 250 مصاباً من أصل 100 ألف ساكن سيتم تطبيق الحجر الصحي العام بها، وإغلاق الأماكن ذات التجمعات الكبرى أيضاً، ومنع التنقل إلى هذه المناطق، إضافة إلى القيام بحملات التنظيف والتعقيم، مشدداً على إمكانية التوصل إلى اتخاذ قرار منع التجوّل ليلاً؛ إن اقتضى الأمر ذلك.فيروس كورونا الجديد