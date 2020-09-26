سفير ألماني بتركيا: نهاية أردوغان اقتربت.. وعلينا الاستعداد لما بعده

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قال: ضغط واسع داخل البلاد.. وخطاب عدواني يصل لإطلاق النار على معارضيه

دعا مارتن إردمان، السفير الألماني السابق في أنقرة، الذي انتهت مدة عمله قبل شهرين في تركيا، خلال مقاله في صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية، الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لفترة ما بعد أردوغان، مشيرًا إلى أن بوادر انهيار حكمه واضحة للغاية.

ووفقًا لما ذكره موقع تركيا الآن نقلاً عن «كرونوس» التركي، قال مارتن إن «بوادر انهيار حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واضحة للغاية؛ لذلك يجب على أوروبا التركيز على فترة ما بعد حكم أردوغان؛ لأن تركيا ما زالت شريكة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف بأن تركيا تحت قيادة أردوغان أثارت قلقًا كبيرًا في الأجواء، وهناك ضغط واسع داخل البلاد، وخطاب عدواني، يمكن أن يصل إلى حد إطلاق النار على معارضيه في الخارج.

وأردف بأن الخطاب العدواني للرئيس التركي أردوغان اتضح في تسييس القضاء، وإلغاء حرية الصحافة والمجتمع المدني، وفي السياسة الخارجية يسود الخطاب المتشدد، ويجري تنفيذ (سياسة القصف) تجاه اليونان في بحر إيجه، والرسم الغريب من جانب واحد للحدود البحرية من خلال انتهاك القانون البحري الدولي في شرق البحر الأبيض المتوسط.الرئيس التركي أردوغان تركيا