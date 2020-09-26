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"الإسلامية" بجازان تواصل تنفيذ برنامج الكلمات الدعوية في الانتماء والمواطنة

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تنفذ ٣٢٠ برنامجاً دعوياً تزامناً مع اليوم الوطني الـ90 بتوجيهات من "آل الشيخ"

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة بمحافظة صامطة تنفيذ برنامج الكلمات الدعوية تزامناً مع الذكرى التسعين لتوحيد المملكة العربية ، بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وفي التفاصيل، تقام جميع الكلمات بعد صلاة العشاء بمساجد وجوامع المنطقة وينفذه عدد من المشايخ يتقدمهم الشيخ أحمد بن علي المدخلي بكلمة عنوانها (تعزيز دور المجتمع في تحقيق مفهوم الولاء لهذه البلاد المقدسة والدفاع عنها) والمقامة في جامع الشيخ أحمد علوش بقرية الركوبة، ثم كلمة بعنوان (مقومات حب الوطن) للشيخ حسن بن محمد دغريري في مسجد أحمد أبكر بقرية الدغارير، وذات العنوان للشيخ محمد بن صالح المدخلي في مسجد علي يتيم بقرية الجرادية.

وأكد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن هذا البرنامج يأتي تزامناً مع ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية في عامه التسعين ويهدف لتعزيز قيم الولاء وحب الوطن في نفوس الناشئة ليكونوا الدرع الحصين ضد أي تدخل خارجي سواء فكرياً أو معنوياً.

وقدم " المدخلي " شكره وتقديره للوزير آل الشيخ على رعايته جميع البرامج المقدمة من قبل الفرع سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها إنه جواد كريم مجيب الدعاء.

يشار إلى أن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أطلق أكثر من ٣٢٠ برنامجاً وفعالية تنفذ خلال الفترة الحالية لبث روح الانتماء لهذا الوطن ولولاة الأمر تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وتزينت مباني فرع الإسلامية والإدارات المرتبطة بها في جميع مراكز ومحافظات المنطقة باللون الأخضر وصور القيادة وعبارات التهنئة بهذه المناسبة المباركة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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