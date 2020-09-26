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تتواجد في جبال فيفاء والعارضة.. شاهد: القشطة فاكهة الخريف بجازان

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تتواجد في جبال فيفاء والعارضة.. شاهد: القشطة فاكهة الخريف بجازان تتواجد في جبال فيفاء والعارضة.. شاهد: القشطة فاكهة الخريف بجازان
أصبحت ذات صيت بعد المانجو وغيرها من المحاصيل الزراعية

تتواجد في جبال فيفاء والعارضة.. شاهد: القشطة فاكهة الخريف بجازان

أثمرت أشجار القشطة في منطقة جازان، وتحديداً بجبال فيفاء والعارضة شرقي منطقة جازان، وأصبحت ذات صيت بعد المانجو وغيرها من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها جازان، كالبن والحبوب بأنواعها.

وتعتبر فاكهة السفرجل المسماة محلياً بالقشطة وتسمى في بعض الدول (Annona)، من الفواكه الخريفية التي تتواجد في فيفاء والعارضة وعدد من المزارع بمنطقة جازان، وتتميز بطعمها اللذيذ.

وتعد هذه الفاكهة الاستوائية أقل من بعض الفواكه استهلاكاً للماء، ولا تتحمل سوء التهوية وفقاً لمعلومات بعض المهتمين بها.

وتعتبر منطقة جازان من أهم مناطق المملكة زراعياً نظراً لتنوع تضاريسها وكذلك لخصوبة أراضيها، مما جعلها في مقدمة المناطق المنتجة زراعياً لمحاصيل شهيرة عدة، كالبن والموز والمانجو والحبوب بأنواعها. جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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