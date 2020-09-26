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سياسة فرنسا تدعو إلى"ضغوط قوية" لتشكيل حكومة لبنان

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سياسة فرنسا تدعو إلى"ضغوط قوية" لتشكيل حكومة لبنان سياسة فرنسا تدعو إلى"ضغوط قوية" لتشكيل حكومة لبنان

جي بي سي نيوز :- دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ممارسة "ضغوط قوية" لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة.

وقال لودريان، خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، إنه:" لن يكون هناك دعم مالي للبنان دون إصلاحات".

ومن جهتها حثت مجموعة الدعم الدولية للبنان الزعماء السياسيين في لبنان على التكاتف لتشكيل حكومة.

وقالت المجموعة التي تشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، في بيان بعد الاجتماع، إنه "حث أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان الزعماء على التكاتف لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تحقيق التطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني".

وأمس الثلاثاء، أعلنت فرنسا، انتهاء العملية العسكرية التي أطلقتها مطلع أغسطس/آب الماضي لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة بيروت وشارك فيها حوالي 750 جندياً.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل فريديريك باربري، إن "الجسر الجوي العسكري الأخير مقرر، الأربعاء، وسيختم عملية صداقة"، التي بدأت في 5 أغسطس/آب، غداة الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية وأسفر عن أكثر من 190 قتيلاً و6500 جريح وشرّد 300 ألف شخص".

وما زالت بيروت تلملم جراحها بعد الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت، وأشارت عدة أصابع اتهام إلى مليشيا حزب الله بالوقوف خلف هذا الانفجار بعد تمسكه بتخزين هذه الكميات من نيترات الأمونيوم بالمخالفة للقانون.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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