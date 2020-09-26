الأهلي يسعى للتأهل إلى ربع النهائي.. عبر بوابة شباب الأهلي

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في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.. مساء اليوم

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي السعودي نظيره شباب الأهلي الإماراتي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، والتي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام.

يطمح الأهلي لمواصلة التقدم أبعد من دور ثمن النهائي، وأيضاً للاستمرار في تفوقه على منافسه، حيث التقى الفريقان أربع مرات في البطولة فتعادلا مرتين وفاز الأهلي مرتين، كان آخرها في نسخة 2017 خلال دور الـ16 أيضاً.

وسيكون اللقاء الخامس بينهما مختلفاً هذه المرة، كونهما سيتواجهان في مباراة واحدة (إقصاء) ولا مجال فيها للتعويض، علماً بأن الأهلي وبعدما ضمن تأهله مبكراً خسر آخر مباراتين أمام الشرطة والاستقلال.دوري أبطال آسيا الأهلي