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تسجِّل 112 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 112 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة تسجِّل 112 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة
بلغ إجمالي المصابين 102625 بينهم 93531 متعافيًا

مصر تسجِّل 112 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 887 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 112 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وأوضح "مجاهد" أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعدُّ مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 102625 حالة، من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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