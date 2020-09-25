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بعد صفقة " بانيغا ".. الشباب يوقع مع مهاجم منتخب البرتغال

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لمدة عام قادماً من نادي براغا

بعد صفقة

أعلن نادي الشباب توقيعه رسمياً مع اللاعب البرتغالي فابيو مارتنيز وذلك بنظام الإعارة لمدة عام قادماً من نادي براغا البرتغالي.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يحتل قائمة سادس هدافي الدوري البرتغالي، وهو أحد أبرز لاعبي الموسم الحالي مع فريق فاماليكاو المعار إليه من براغا.

ولعب مارتينيز 28 مباراة في الدوري البرتغالي، سجل 11 هدفاً، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

وسبق وأن لعب مع منتخب بلاده لجميع الفئات السنية أما مع النوادي، فقد لعب مع سبورتينغ براغا ونادي باسوش دي فيريرا ونادي ديبورتيفو داس أيفيس.

الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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