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التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي

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التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي

التعاون يعلن رسميًّا رحيل

أعلنت إدارة نادي التعاون رسميًّا موافقتها على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم هيلدون راموس.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم الجمعة، قال فيها: "وافقت إدارة النادي على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال اللاعب هيلدون راموس متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد".

يُذكر أن هيلدون وصل للتعاون في موسم 18\19 قادمًا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وساهم في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين التاريخي مع الفريق.التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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