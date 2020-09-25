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549 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن منها 544 محلية

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549 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن منها 544 محلية 549 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن منها 544 محلية

جى بي سي نيوز :- سُجِّل في الأردن، الخميس ، 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 544 محلية، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكد إلى 6591، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وحسب الموجز، توزعت الحالات المحليّة إلى "313 إصابة في العاصمة عمّان، 37 في الكرك، 34 في البلقاء، 14في إربد، 118في الزرقاء، 5 في جرش، 12 في معان، وإصابة 3 في عجلون، وإصابة في مأدبا، وإصابة واحدة في الطفيلة، 6 في المفرق، وإصابة في العقبة"، وسجلت 5 إصابات خارجية في فنادق الحجر الصحّي.

وأشار الموجز، إلى شفاء 125 شخص من اليوم، توزعت إلى "9 من مستشفى الأمير حمزة، 102 من المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، 4 من مستشفى الملكة علياء، 10 من المستشفيات الخاصّة المعتمدة".

وسُجّلت حالة وفاة لمصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 36.

وأُجري 15282 فحصاً جديداً، ليبلغ إجمالي عدد الفحوص 1127961فحصاً.

جي بي سي نيوز

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