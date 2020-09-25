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في افتتاح بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو.. فريق المصمك يكسب طويق ويتصدر

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تقام منافسات البطولة تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90

في افتتاح بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو.. فريق المصمك يكسب طويق ويتصدر

انطلقت مساء أمس بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية.

وفي مباراة الافتتاح تغلّب فريق المصمك للبولو على نظيره فريق طويق بنتيجة 7 / 1.

وتصدر فريق المصمك الذي مثّله عبد الرحمن بن فيصل وهاشم العلوي وفيصل أبو نيان، ترتيب الفرق بنقطتين.

وتقام منافسات البطولة تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90، وتعدّ باكورة بطولات الاتحاد في الموسم الجديد.

وستختتم غدًا منافسات الدور التمهيدي بمواجهة تجمع طويق والعوجا التي على ضوئها سيتحدّد طرفا المباراة النهائية للبطولة.

وتُقام مباريات البطولة بدون أيّ حضور جماهيري وفقًا لإجراءات الاحترازات الطبية التي تنفذها وزارة الرياضة.

في افتتاح بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو.. فريق المصمك يكسب طويق ويتصدر

في افتتاح بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو.. فريق المصمك يكسب طويق ويتصدر

الاتحاد السعودي للبولو اليوم الوطني وزارة الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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