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فريقا "لعيون المملكة" و"لحياتنا معنى" لذوي الإعاقة ينفذان مبادرة "ابتسامة وطن"

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احتفاء باليوم الوطني التسعين

فريقا

يواصل فريقا "لعيون المملكة" التطوعي، و"لحياتنا معنى" لذوي الإعاقة، تنظيم مبادرة الاحتفاء باليوم الوطني التسعين، وتأتي هذه المبادرة كإحدى المبادرات التطوعية التي حَظِيت بدعم القطاع الخاص، وفي صورة من صور التعاون والتكاتف مع القطاع الخيري لتحقيق أحد مضامين الرؤية 2030 نحو خدمة الوطن وأبنائه ومقيميه؛ من خلال نشر الابتسامة بين جميع الفئات والوعي البيئي؛ للحفاظ على البيئة وتحقيق رسالة الوطن لشغف التطوع والمبادرات الاجتماعية لجودة الحياة.

وأوضح المهندس هتان حمودة، مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة، والمشرف العام على فريق "لعيون المملكة"، أن هذه المبادرة تسير حسب الاحترازات الوقائية، ووفق أعلى المعايير اللازمة لها؛ حفاظًا على سلامة المشاركين الذين استهدفتهم هذه المبادرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ضمت ذوي الإعاقة الحركية والبصرية ومتلازمة داون، بالإضافة إلى الأيتام.

وأضاف: أن "المبادرة حققت في يومها الأول بجده، مشاركة 50 مستفيدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام؛ مثمنًا دعم وتعاون أعضاء الشراكة المجتمعية لهذه المبادرة؛ ممثلًا في: أسكوت المحدودة والأطياف المتحدة، واستوديو روعة للتصوير، واستضافة فندق الأطياف.

وتابع أن "مثل هذه الفعاليات المجتمعية في مثل مناسبة كبرى كاليوم الوطني، تُعد هدفًا لتعميق روح العمل التطوعي، باعتباره قيمةً إيجابيةً لتنمية المجتمع".

من جهتها، أوضحت المهندسة لينا حجار، قائدة فريق "لحياتنا معنى" لذوي الإعاقة، أن هذه المبادرة أقيمت وسط احترازات صحية وإجراءات وقائية؛ في ظل توقف العديد من الفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة، مشاركة من الفِرَق التطوعية في إحياء هذه الذكرى في أوساط هذه الفئات الغالية من خلال تنمية روح الولاء والانتماء للوطن كنتيجة للمشاركة بين الحضور، ورسم الكثير من التفاصيل الجميلة في قلوبنا، ومزجها بمشاعر الوفاء والحب التي لا تنتهي في أرجاء هذا الوطن الغالي.

لعيون المملكة التطوعي اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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