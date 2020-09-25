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طوابير طويلة للحصول على البنزين في مدينة طرطوس السورية ..

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طوابير طويلة للحصول على البنزين في مدينة طرطوس السورية .. بالفيديو طوابير طويلة للحصول على البنزين في مدينة طرطوس السورية ..

جي بي سي نيوز :- خلت شوارع العاصمة دمشق وباقي المدن السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وتحولت محطات بيع الوقود إلى مرأب وساحة لانتظار السيارات التي تقف في طوابير لتعبئة الوقود، فيما تتخذ إجراءات ترقيعية لمواجهة نقص الوقود. وامتدت طوابير السيارات لنحو عدة كيلو مترات في محيط محطات الوقود لتعبئة 30 لترا من مادة البنزين. وقد تحدث عدد من أصحاب السيارات لـوكالة الأنباء الألمانية قائلين إن "البعض من أصحاب السيارات وقفوا لأكثر من يوم كامل في طوابير البنزين وعندما تقترب من المحطة تفرغ مادة البنزين ما يضطرهم لانتظار عودة الشاحنة التي تحمل الوقود". وقال سائق سيارة أجرة في منطقة العباسيين: "منذ 12 ساعة وأنا انتظر حتى أملئ سيارتي بالوقود... لم أعد أعمل شيئا ، نمضي يومنا لأجل تعبئة الوقود وحتى الشوارع خلت من المارة، والكلام أن هذا الأمر سوف يستمر إلى نهاية الشهر".

وفي محافظة طرطوس، قال صاحب سيارة "أمضيت أكثر من 24 ساعة بانتظار تعبئة سيارتي بالوقود وطابور السيارات يمتد لأكثر من 5 كم.. ناهيك عن نصف المسافة للدراجات النارية". من جانبه، قال وليد شاهين، الذي يعمل موظفا في محافظة السويداء "رفعت سيارات النقل العامة في المدينة قيمة الأجرة ألف ليرة سورية دون حساب تكاليف المشوار، وهو ما أثر بشكل كبير على الأهالي الذين يريدون التنقل ومتابعة أعمالهم اليومية". وأعلنت وزارة النفط السورية عبر صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت "تعبئة كل سيارة مرة واحدة لكل آلية خاصة بفارق زمني سبعة أيام من آخر عملية بيع سواء من الشريحة المدعمة أو غير المدعمة وفق مخصصاتها الشهرية التي هي 100 لتر من البنزين المدعوم ومرة واحدة كل سبعة أيام للدراجات النارية وفق الكمية المخصصة لها اعتباراً من يوم غد الأحد".

وكالات 

 

جي بي سي نيوز

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